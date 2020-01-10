Закир Гасанов обсудил с послом Болгарии перспективы развития военного сотрудничества

10 января Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Болгария в нашей стране Николаем Янковым, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

На встрече стороны затронули текущее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, подчеркнули важность расширения этого сотрудничества.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр подчеркнул продолжение захватнической политики Армении и отметил, что намеренное затягивание переговоров официальным Ереваном негативно сказывается на обстановке в регионе.

Дипломат, в свою очередь, отметив, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях, подчеркнул, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

| 2020-01-10T15:26:11+00:00 10 января 2020, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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