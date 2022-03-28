В понедельник, 28 марта, в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей, соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие офицеры подключились к совещанию посредством видеосвязи.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Закир Гасанов также отметил высокую оценку Верховного главнокомандующего боевой и морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии.

На совещании был проведен подробный анализ ситуации на азербайджано-армянской государственной границе и оперативной обстановки в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам о поддержании на высоком уровне боеготовности воинских частей азербайджанской армии , постоянном совершенствовании служебно-боевой деятельности, повышении бдительности.

Министр обороны дал указание о проведении интенсивных учений и практических занятий в условиях, приближенных к боевым, с целью дальнейшего повышения боеспособности подразделений, а также о постоянной готовности воинских частей к точному и своевременному выполнению стоящих перед ними боевых задач.

Закир Гасанов дал поручение командирам и начальникам обеспечить готовность личного состава к применению вновь принятых на вооружение современных вооружений, техники и других боевых средств.

Министр поручил соответствующим должностным лицам уделить особое внимание материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в условиях высокогорья и сурового климата, в том числе укреплению здоровья и повышению морально-психологической готовности личного состава.