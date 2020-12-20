Закат Европы: от Макрона до Тихановской

Около 60% населения Франции недовольны президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Жаном Кастексом. Об этом свидетельствуют итоги последнего онлайн-опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP). Опрос проводился в период с 9 по 17 декабря и охватил 1936 человек в возрасте старше 18 лет.

В том, что популярность мсье Макрона в его родной Франции падает, нет ничего удивительного. Поражаться как раз нужно иному. Тому, что этот совершенно безликий и посредственный популист, имеющий огромное количество комплексов и предубеждений, стал во главе такого государства, как Франция. А стал он главой французского государства потому, что оно страдает от тотального дефицита ярких, сильных личностей в политике.

На смену де Голлю, Миттерану и, с натяжкой, Шираку пришли Саркози, Олланд и Макрон. Чем, к примеру, больше всего запомнился все тот же мсье Эммануэль? Как ни крути, но только фактом женитьбы на своей бывшей учительнице. И все больше убеждаешься в том, что это был такой далеко идущий пиар-ход, призванный обеспечить «мимишность» действующему президенту Франции на протяжении всей его каденции. Ну не нескончаемые же акции протеста Движения желтых жилетов вспоминать, говоря о мсье Макроне!

И ведь нет, не просматривается даже за горизонтом появление второго де Голля. Причем, такая же беда и во многих иных европейских странах. Последним «политиком с яйцами» в Старом Свете, по иронии судьбы считается канцлер ФРГ Ангела Меркель. Иных уж нет, а те далече. Но случайно ли все это? Вовсе нет. Имеет место сознательная девальвация роли личности в европейской политике. На смену харизматичным лидерам осознанно, через финансовую и медийную, а значит и политическую поддержку, приводятся амбициозные клерки, самовлюбленные посредственности

В очередной раз убеждаешься в этом, глядя на то, как «героиню нашего времени» лепят из совершенно случайной в политике, вопиюще неподготовленной персоны. Я говорю о той, кого называют лидером белорусской оппозиции, о Светлане Тихановской. Она анонсировала свою встречу с избранным президентом США Джо Байденом. «Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — рассказала Тихановская. Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.

Зато, американский журнал Politico включил Светлану Тихановскую в число 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год. Ее назвали «Жанной д’Арк, ведущей новое поколение женщин к продемократическому движению». Более смешного сравнения и представить себе трудно. Ведь «Орлеанская дева», одетая в доспехи, вела за собой отряды французов в войне с англичанами. Её армия одержала победу, взяв бастион Сен-Лу и вынудив англичан снять осаду с города Орлеан.

Тихановская никогда и ничего не возглавляла. Она не противостояла внешнему врагу, она борется за власть. При этом, ее нет во главе протестов в РБ, в ходе каждого из которых задерживаются десятки, если не сотни, митингующих. Она находится вне пределов своей страны. Да, не по своей воле. Да, на нее оказывалось давление. Но, в том и состоит разница между сильным, смелым и готовым чем-то рисковать и жертвовать во имя своих убеждений политиком и искусственно надуваемым «политическим воздушным шариком».

Тихановская явно из числа последних. Об этом говорит и то, что 16 декабря в Европейском парламенте прошла церемония вручения премии имени Сахарова «За свободу мысли». И победителями премии в этом году стали лидеры белорусской оппозиции во главе с Тихановской. Которая, что называется, «толкнула речь» на церемонии получения награды.

«Нельсон Мандела, получивший премию в 1988 году, сказал: «Я понял, что мужество – это не отсутствие страха, а победа над ним». Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх. Только объединившись, мы сможем полностью победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. Это – наш. Жыве Еуропа! Жыве Беларусь!» – отметила она.

И снова возмутительная попытка сравнения. Не знаю, сообщил ли кто-то госпоже Тихановской, но в 1961 году Мандела возглавил вооружённое крыло АНК, одним из организаторов которого он и был. Влоть до июля 2008 года Манделе и членам АНК был запрещён въезд в США (за исключением права на посещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке) без специального разрешения государственного секретаря США ввиду причисления партии бывшим апартеидным правительством ЮАР к террористическим организациям.

Кроме того, как ни крути, Манделла отсидел за свои убеждения в тюрьме долгих 27 лет! Именно потому слова о том, что такое мужество, звучавшие из его уст, воспринимались, им аплодировали. А что знает о мужестве, о жертвах Светлана Тихановская, принимающая награды, спокойно посещающая самые разные страны мира, в то самое время, когда в РБ продолжается внутриполитическое противостояние, за которым она наблюдает со стороны?!

Перед нами та, что в большую политику пришла, вот буквально с кухни. Послушайте интервью этой дамы. Она вопиюще неподготовленная, категорически безграмотная. Она долго вымучивала ответ на простой вопрос — чей Крым? В самых разных своих интервью Тихановская давала разные ответы, пытаясь усидеть на двух стульях, угодив и России, и Украине. В итоге, она выдавила из себя, что в соответствии с международным правом Крым является частью Украины.

Об этом она сказала в интервью «Радіо Свобода». На уточняющий вопрос, кому принадлежит Крым де-факто, оппозиционерка отметила: «Имеем то, что имеем». Словно разговор идет не об аннексии со стороны РФ территории Украины, не о тяжком преступлении, по причине которого против РФ введены санкции со стороны США и ЕС, а о чем-то малозначительном, о чем нужно упоминать вскользь. И вот такую даму усиленно тянут на роль будущего руководителя РБ! Тянут те, кто потом собирается управлять ею, как марионеткой. Это ровно те же самые силы, что осознанно девальвируют роль личности в европейской политике. Им нужны слабые, но послушные ставленники, а не яркие, имеющие свое мнение, готовые его отстаивать, личности. И это и есть пресловутый и происходящий на наших глазах закат Европы.