Захарова заявила о полной неразберихе в деле о взрывах на складах в Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в деле о взрывах на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице наблюдается тотальная неразбериха, а власти страны не могут провести объективное расследование инцидента. Её комментарий размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на материал чешских СМИ о пропаже сразу после взрывов в 2014 году тысяч единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему. По данным издания DNES, компания-собственник склада уже подала иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества. Между тем структуры, которые занимаются расследованием ЧП, от комментариев по этому вопросу отказываются.

Представитель МИД РФ заявила, что чешское руководство «в ситуации тотальной неразберихи» пытается переложить всю вину за это «на пресловутого «внешнего врага» в лице России».

Напомним, ранее Захарова отметили, что обвинения Чехии в адрес РФ похожи на «бесконечную внутреннюю возню». Она также выразила мнение, что эти действия проходят «под внешним присмотром».

Напомним, отношения между РФ и Чехией обострились после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. В Москве эти обвинения отвергают.

На фоне этого страны провели взаимную высылку дипломатов. Кроме того, в Минфине Чехии заявили, что потребуют у РФ компенсацию в размере около $47,5 млн (aif.ru)