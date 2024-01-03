Трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана погибли, помогая пострадавшим в результате взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани,

Об этом сообщает агентство Press TV.

Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах, в результате которых не менее 103 человек погибли, более 140 получили ранения. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

«Трое спасателей, отправленных на место взрыва для оказания помощи пострадавшим в результате террористической атаки в Кермане, погибли во время второго взрыва», — говорится в сообщении агентства.