С привлечением Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений стали возникать масштабные проблемы.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С подключением Запада и Евросоюза к нормализации армяно-азербайджанских отношений стали возникать масштабные проблемы», — заявила официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, заявления Запада о мире и желании помочь полностью противоречат тому, что происходит на самом деле.

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение»: «Давайте проанализируем произошедшие события. Многие комментируют перспективы. Однако мы исходим из того, что сначала это (подписание мирного соглашения) должно произойти, а уже затем это можно комментировать. Мы всегда готовы прокомментировать. Но здесь комментировать нечего».