Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию в отношениях с Баку, освобождение Азербайджаном удерживаемых российских граждан поспособствовало бы этому процессу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», — отметила дипломат.

Она напомнила, что азербайджанскому послу в Москве Рахману Мустафаеву была вручена нота с требованием немедленно освободить российских граждан, среди которых как журналисты, так и туристы. «По имеющимся у нас сведениям, основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов отсутствуют. Мы поддержим контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов», — резюмировала она.

Отношения Азербайджана и России обострились после крушения самолета AZAL в Актау в декабре прошлого года, а затем массового задержания и гибели уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. 30 июня азербайджанские правоохранительные органы возбудили дело в отношении работающих в Баку сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» и задержали несколько российских граждан.