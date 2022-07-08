Россия введет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит некоторых товаров в Калининград и из него не возобновится.

Как передает Sky News, об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Если ситуация не стабилизируется в ближайшие дни, то Россия предпримет жесткие меры против Литвы и ЕС. Решение вопроса заняло очень много времени», — сказала Захарова.

Отметим, что Литва, являясь членом НАТО, ввела запрет на транзит через свою территорию товаров, подпадающих под санкции ЕС, в прибалтийский эксклав и из него.