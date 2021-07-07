В Лиссабоне задержали президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру. Он обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Notícias.

Президент «Бенфики» был задержан после обысков налоговой службы на стадионе команды, в штаб-квартире банка Novo Banco и в компаниях, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, который является самым крупным акционером лиссабонского клуба. Также известно, что Хосе Антониу душ Сантуш и Луиш Филипе Виейра являются друзьями.

По итогам сезона 2020/21 «Бенфика» заняла третье место в чемпионате Португалии. В Лиге Европы португальский клуб вышел из группы, но проиграл по итогам двух матчей лондонскому «Арсеналу» в 1/8 финала. Также «Бенфика» дошла до финала Кубка Португалии, но уступила там «Спортингу Брага». (Газета.Ру)