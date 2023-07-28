В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в совершении убийства.

На процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор, согласно которому Рашад Даглы приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что 9 ноября 2022 года в поселке Локбатан (Гарадагский район, Баку), Даглы убил своего соседа — Искендера Мехтиева (1979 года рождения), нанеся ему 14 ножевых ранений. После совершения убийства Даглы добровольно сдался полиции и признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.4 (незаконное ношение холодного оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Гарадагского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.