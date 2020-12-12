Забыв 1905 год, мы получили 1918 год — Без права на ошибку

Парады у нас и раньше проходили. Но военный, к тому же, победный парад не такое уж частое событие. Дело в том, что за последние двести лет Азербайджан всего тридцать один год независимое и суверенное государство.

Понятно, что нынешнюю победу Азербайджана в карабахской военно-политической плоскости можно сравнивать только с освобождением Баку от армянской оккупации. Поэтому историки правы: после военного парада 1919 года этот парад был вторым настоящим военным и победным.

Одним словом, война для Азербайджана закончилась. Мы за полтора месяца полностью разгромили врага и освободили все оккупированные территории, которые в течение почти 26 лет были основным предметом дипломатических обсуждений.

Враг сперва обуславливал их освобождение признанием независимости игрушечного НКР, а потом отказался и от этого, назвав эти районы «поясом безопасности» вокруг Нагорного Карабаха.

Теперь все это уже осталось позади, и победа во Второй Карабахской Войне стала для нас предметом гордости нашей новейшей истории. Но люди, простые граждане наши продолжают спрашивать и задавать одни и те же вопросы: Можно ли считать, что война окончательно завершилась?

Признаться, довольно сложный вопрос. Следует отметить, что мы нанесли врагу такой удар, что он сможет прийти в себя только через тридцать лет. Тут главным является такой момент, что между Баку и Москвой установилось полное взаимопонимание, что весьма важно для дальнейшего продвижения процесса.

Что касается возможного повторения конфликта, мы должны сделать серьезные выводы из собственных прошлых ошибок.

Конечно, та военно-политическая ситуация, которая в свое время помогла армянам без особых усилий оккупировать наши территории, уже больше не повторится: в начале девяностых годов Азербайджан только – только становился независимым и суверенным государством, не имел свою армию, устойчивую государственную власть.

Все это уже в прошлом. Интересно, что армяне все еще не соглашаются со своим поражением и воспринимают его как результат предательства нынешнего правительства Армении. Но было бы хорошо, если бы они в очередной раз вспомнили детали своих «успехов» в первые годы войны. Поверьте, если они сделают это, им легче будет не только согласиться с собственным поражением, но и сделать необходимые коррективы в своей региональной политике, которые так важны им.

Мы уже не раз отмечали и такое обстоятельство, что до тех пор, пока армяне будут проживать в Нагорном Карабахе, вероятность повторения конфликта — почва для очередной провокации армян сохранится.

Вспомните советский период нашей истории. Конфликт был заморожен почти на семьдесят лет! Мало того, что только не говорилось о братстве азербайджанского и армянского народов, какие сказки не сочиняли про братство двух народов! Но, как только появилась возможность аннексировать наш Карабах, армяне сразу же решили воспользоваться этой ситуацией!

Что мы пережили за эти годы – это уже всем хорошо известно! Есть такое известное выражение: тот, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь.

Конечно, это не значит, что мы должны вечно враждовать с армянами: нет, вечных врагов не бывает, время сглаживает многое, и у людей есть такое свойство постепенно забывать даже плохое. Но забыв 1905 год, мы получили 1918 год, а забыв последний мы пережили тоже самое в 1988-2020 гг.

Бдительность или осторожность вовсе не являются злопамятством – нет, все гораздо проще. Есть такое очень важное понятие, как безопасность, которое важнее даже свободы, потому что оно непосредственно связано с самым основным человеческим правом, т.е. правом на жизнь. Да, именно безопасность наших граждан, общества и государства требует от нас бдительности и осторожности. Мы уже не имеем права повторять прежние ошибки…