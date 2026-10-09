Сотрудники американской иммиграционной службы ICE открыли огонь по 28-летнему мужчине, который находился в автомобиле вместе с пятилетним ребёнком.

Мужчина получил ранение в шею и был доставлен в больницу. Ребёнок не пострадал, передает bild.de.

Инцидент произошел накануне в районе Марбл-Хилл на севере Манхэттена. По данным полиции, агенты в штатском подошли к машине мужчины. Когда автомобиль начал движение, один из сотрудников открыл огонь — по словам главы полиции Джессики Тиш, он произвел семь выстрелов.

Агенты были в масках и сигнальных жилетах, поэтому окружающим было трудно понять, что перед ними сотрудники правоохранительных органов. Полиция Нью-Йорка не участвовала в операции и прибыла уже после стрельбы.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что целью операции был гражданин Доминиканской Республики с судимостью за крупную кражу и несколькими предыдущими задержаниями. Ведомство также утверждает, что мужчина был связан с уличной бандой «Трини-тариос». Имя подозреваемого — Оскар Бельгаль.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани резко осудил действия федеральных агентов. Он заявил, что провёл несколько часов в телефонных переговорах с президентом Дональдом Трампом и главой Министерства внутренней безопасности Марквейном Маллином, пытаясь добиться освобождения раненого мужчины, однако договориться не удалось. «Эти действия делают город менее безопасным», — заявил Мамдани, потребовав прекратить операции ICE на улицах, в школах и больницах Нью-Йорка.