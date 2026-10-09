Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, Россия «немедленно поставит» более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а затем — один миллион тонн. «Кроме того, учитывая состояние российских НПЗ, Россия затем в короткие сроки поставит [еще] 3 млн тонн дизтоплива», — написал он в Truth Social.

О договоренности Трамп сообщил после телефонных переговоров с Путиным, которые американский президент назвал «весьма успешными». По утверждению Трампа, поставки российских энергоресурсов вместе с установленным, как он выразился, «полным контролем» США над Ормузским проливом приведут к быстрому и рекордному снижению цен на дизельное топливо в Америке и во всем мире.

Трамп назвал снижение цен приоритетом своей администрации, отдельно упомянув американских фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков. Он также заявил, что Иран не получит ядерного оружия.

В свою ​очередь, ⁠Минфин США сообщил, что выдал ‌временную лицензию на поставки ‌российского дизельного топлива на мировые рынки. (themoscowtimes.com)