За неделю заболеваемость COVID-19 в России на 100 тысяч населения выросла на 59,7%. Такие данные приводит оперативный штаб.

Согласно данным штаба, госпитализация за неделю также на 100 тысяч населения выросла на 27,7%. Уровень заболеваемости за неделю составил 80,2%. Рост заболеваемости отмечается в 85 регионах РФ, при этом в 12 регионах отмечается рост заболеваемости выше среднего по стране.

Сообщается, что за минувшие сутки медики выявили 17862 случая заболевания, было госпитализировано 1252 больных, выздоровели и выписаны домой 8721 человек.