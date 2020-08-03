«ЗаБег» трусцой по бульвару: в Баку стартует новый социальный проект

Адепт здорового образа жизни, йога инструктор и хелс-коуч Ругия Ашрафлы запускает новый социальный проект «ЗаБег» в рамках «5am Club».

Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни, формирование полезных привычек у молодежи и у людей старшего возраста, мотивация к правильному питанию.

Каждое воскресенье, начиная с 9 августа по 9 сентября участники «ЗаБега» будут совершать коллективные пробежки по бакинскому бульвару.

«Проект абсолютно для всех и абсолютно бесплатный. Бег трусцой на открытом воздухе предпочтительнее беговой дорожки в спортзале или дома. Когда мы бегаем в парках, мы не только тренируемся, но еще и запасаемся праной – жизненной энергией, которая очень важна для нашего тела», — рассказывает Р.Ашрафлы корреспонденту #.

По ее словам, проект призван объединить единомышленников: людей, которые любят ранние пробуждения, красивые рассветы, которые хотят обзавестись новыми знакомствами по интересам и начинать свой день с позитива и красоты.

Первый «ЗаБег» состоится 9 августа в 5 часов утра. В качестве стартовой площадки выбрана территория у Центра современного искусства YARAT. Конечным пунктом участников станет Площадь АзНефть.

Ругия Ашрафлы отметила, что вынашивала идею создания социального клуба «5am Club» в течение трех лет,и пришла к выводу, что карантин – это лучшее время для реализации данной идеи:

«Я на собственном примере смогла убедиться в том, какой колоссальный эффект оказывают на наш организм ранние пробуждения. Около трех лет назад я начала каждое утро посыпаться в 4 утра, а уже в пять я начинала совершать духовную практику, медитацию, йогу, далее посвящала время чтению и планированию дня», — рассказывает хелс-коуч.

По ее мнению, «5am Club» был создан во время карантина совершенно неслучайно:

«Период всеобщей социальной самоизоляции повлек за собой потребность людей в создании новых комьюнити. Люди начали менять свое мировоззрение, стали меняться сами. Сегодня мы, как никогда ранее, нуждаемся в общении друг с другом. Я поняла – момент настал, надо действовать», — рассказывает Р.Ашрафлы, не исключая, что «ЗаБег» будет развиваться и в дальнейшем перерастет в более глобальный проект с организацией марафонов и мн.др.

Одним из преимуществ проекта является коллективность:

«Я знаю многих людей, которые хотели бы совершать утренние пробежки на свежем воздухе, но по каким-то причинам не решались на этот шаг. К примеру, девушек останавливало то, что в пять утра на улице еще темно. Теперь это не проблема. К нам могут присоединяться и люди старшего возраста, и мужчины, и женщины, и пенсионеры. Это проект для всех и мы вместе сделаем его популярным», — заключила один из ярких приверженцев здорового образа жизни в Азербайджане Ругия Ашрафлы.