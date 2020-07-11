За сутки в мире выявлено почти 220 тысяч случаев COVID-19

За сутки в мире подтверждено 219 983 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает TACC, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

Как уточняется, жертвами заболевания за сутки стали 5286 человек.

Общее число заразившихся за всё время пандемии превысило 12,3 млн, из них более 556 тысяч человек скончались.

Наибольшее число заболевших насчитывается в США — более 3 млн человек. В первую десятку также входят Бразилия, Индия, Россия, Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Напомним, накануне ВОЗ зафиксировала рекордный рост суточной заболеваемости COVID-19 в мире — более 228 тысяч случаев.

В России за сутки было подтверждено 611 случаев коронавирусной инфекции, скончались 188 заболевших. Общее число заразившихся в РФ с начала пандемии составляет свыше 720 тысяч человек, более 11 тысяч заболевших умерли(aif.ru).