За последние сутки в Азербайджане выявлено 803 случая инфицирования COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 803 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 212, скончались восемь человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 48 221 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, из них 40 831 человек вылечился, 656 скончались, число активных больных – 6 734.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 951 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период проведено 1 270 144 теста.