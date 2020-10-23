За последние сутки в Азербайджане выявлено 803 случая инфицирования COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 803 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 212, скончались восемь человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 48 221 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, из них 40 831 человек вылечился, 656 скончались, число активных больных – 6 734.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 951 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего за прошедший период проведено 1 270 144 теста.