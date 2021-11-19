В Азербайджане выявлено еще 2133 случая заражения коронавирусом, 2401 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 570322 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 533175 человек вылечились, 7579 скончались, число активных больных 29568.

За прошедшие сутки проведено 12 925 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 5418169.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32573 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4386, вторую дозу получили 6902 человека, бустер-дозу получили 21285 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10234106, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5042611, вторую дозу получили 4512674 человека, бустер-дозу получил 678821 человек.