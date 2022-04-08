В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, 48 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 188 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 252 человека вылечились, 9703 скончались, число активных больных — 233.

За прошедшие сутки проведено 3867 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 735 182 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 588 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 629, вторую дозу получили 717, бустерную дозу – 6 744 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 498 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 532 020, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 329 879, вторую дозу получили 4 831 462, бустерную дозу – 3 137 947 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 232 732 человека.