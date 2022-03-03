В Азербайджане выявлено еще 570 случаев заражения коронавирусом, 1 784 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 787 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 771 530 человек вылечились, 9 473 скончались, число активных больных – 6 934.

За прошедшие сутки проведено 6 847 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 579 163 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 30 871 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1769, вторую дозу получили 1675 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 25 705, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1722 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 082 592, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 304 350, вторую дозу получили 4 790 428 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 778 250, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 209 564 человека.