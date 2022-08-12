В Азербайджане выявлено еще 520 случаев заражения коронавирусом, 518 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 804 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 791 203 человека вылечились, 9 768 скончались, число активных больных – 3 194.

За прошедшие сутки проведено 3 446 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 088 294 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 733 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 303, вторую дозу получили 152, бустерную дозу – 1 070 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 208 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 836 046, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 369 674, вторую дозу получили 4 859 378, бустерную дозу – 3 350 213 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 256 781 человек.