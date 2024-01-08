В результате войны России в Украине до настоящего времени погибло 520 детей.

Как сообщает #, об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-аккаунте Генеральной прокуратуры Украины.

«По состоянию на утро 8 января 2024 года, в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации до настоящего времени погибли 520 детей, телесные повреждения различной степени тяжести получили 1 186 детей», — говорится в информации.

В Генпрокуратуре заявили, что это не окончательная цифра, и сбор информации продолжается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.