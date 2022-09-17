В Азербайджане выявлено еще 214 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 819 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 698 человек вылечились, 9 884 скончались, число активных больных – 1 756.

За прошедшие сутки проведено 3 311 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 213 045 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1081 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 320, вторую дозу получили 166, бустерную дозу – 511 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 84 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 880 506, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 379 218, вторую дозу получили 4 865 880, бустерную дозу – 3 374 423 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 260 985 человек.