В Азербайджане выявлено еще 585 случаев заражения коронавирусом, 489 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 808 569 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 795 110 человек, 9 785 скончались, число активно больных — 3 674.

За последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 319 человек.

В течение дня зарегистрированы 192 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 174 человека, третьей и более дозами — 809 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 144 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 848 567.