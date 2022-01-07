В Азербайджане выявлено еще 547 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

9 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 620 049 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 604 537 человек вылечились, 8 431 скончались, число активных больных — 7081.

За прошедшие сутки проведено 11 139 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 922 366 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31 844 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 059, вторую дозу получили 3 976 человек, бустер-дозу получили 24 809 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 439 291, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 178 595, вторую дозу получили 4 688 646 человек, бустер-дозу получили 1 572 050 человек.