В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, 31 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 819 человек вылечились, 9 687 скончались, число активных больных – 308.

За прошедшие сутки проведено 4481 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 692 062 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 18 957 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1031, вторую дозу получили 2475 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 14568, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 883 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 425 032, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 322 427, вторую дозу получили 4 821 276 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 054 089, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 227240 человек.