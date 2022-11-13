В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 2 случая смерти от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 424 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 103, вторую дозу получили 96 человек, «бустерную» дозу – 190 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 35.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 915 808, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 391 163, вторую дозу получили 4 872 443, «бустерную» дозу – 3 388 791 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 263 411 человек.