В Азербайджане выявлено еще 1210 случаев заражения коронавирусом, 3851 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 782 748 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 757 892 человека вылечились, 9358 скончались, число активных больных — 15 498.

За прошедшие сутки проведено 8978 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 531 133 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 830 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 042, вторую дозу получили 1 525, бустерную дозу – 24 771 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 492 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 926 638, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 295 050, вторую дозу получили 4 781 811, бустерную дозу – 2 648 544 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 201 233 человека.