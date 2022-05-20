В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Умерших от коронавируса не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 707 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 945 человек вылечились, 9 710 скончались, число активных больных – 52.

За прошедшие сутки проведено 2 228 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 867 409 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 067 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 347, вторую дозу получили 587, бустерную дозу – 1 910 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 223 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 701 250, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 345 251, вторую дозу получили 4 846 372, бустерную дозу – 3 265 489 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 244 138 человек.