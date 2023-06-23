В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За истекшие сутки смертельных случаев не зарегистрировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 929 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 608 человек вылечились, 10 282 скончались, число активных больных — 39.

За прошедшие сутки проведен 691 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 640 803 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 75 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 45, вторую дозу получили 12, бустерную дозу – 14 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 4.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 966 766, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 018, вторую дозу получили 4 884 061, бустерную дозу – 3 404 408 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 279 человек.