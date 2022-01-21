В Азербайджане выявлено еще 1068 случаев заражения коронавирусом, 551 человека вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 630 420 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 611 156 человек вылечились, 8581 скончался, число активных больных — 10683.

За прошедшие сутки проведено 7795 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6045 582 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 8 471 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 722, вторую дозу получили 773 человека, бустер-дозу получили 6 976 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 765 037, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 209 461, вторую дозу получили 4 724 359 человек, бустер-дозу получили 1 831 217 человек.