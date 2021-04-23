Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане упало до 1809

В Азербайджане выявлено еще 1809 случаев заражения коронавирусом, 2191 человек вылечился, 33 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 309 789 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 274 766 человек вылечились, 4 307 скончались, число активных больных — 30 716.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 164 974 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 11 097 тестов на коронавирус.

| 2021-04-23T16:59:01+04:00 23 апреля 2021, 17:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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