В России из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы продолжает снижаться еженедельное производство бензина и дизельного топлива.

Согласно данным Росстата, за неделю с 18 по 24 марта российские НПЗ произвели 754,6 тысячи тонн бензина и 1,648 млн тонн дизеля. За третью неделю марта прошлого года было произведено 880 тысяч тонн бензина и 1,770 миллионов тонн дизтоплива – соответственно. Таким образом, по данным Росстата, производство бензина в России к концу марта сократилось в годовом выражении на 14 %, а дизельного топлива — на семь процентов.

На прошлой неделе «Новая газета Европа» подсчитала, что к середине марта ВСУ смогли вывести из строя примерно шестую часть (16%) от российского производства автомобильного топлива.

В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ «Роснефти» и завод «Лукойла» в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву. У них повреждены установки первичной переработки нефти; сколько продлится ремонт, не сообщалось. Также были атакованы Славянский НПЗ в Краснодарском крае, Сызранский и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

По данным Reuters, после атаки беспилотника по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области 23 марта, в результате которой была выведена из строя одна из двух его установок первичной переработки нефти, с рынка в среднемесячном выражении «выбило» ещё около 45 тысяч тонн бензина и 55 тысяч тонн дизельного топлива.

Из-за риска дефицита топлива на внутреннем рынке Россия резко увеличила закупки бензина у Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на четыре российских источника. В первой половине марта объем закупаемого у Минска топлива составил почти 3 тысячи тонн, в то время как в феврале было импортировано 590 тонн, а в январе Россия вовсе не закупала бензин у Беларуси, рассказали собеседники агентства.

Всего с начала года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России. Их общая перерабатывающая мощность — 192 миллиона тонн нефти в год, подсчитал The Insider.

Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.