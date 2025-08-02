В августе и сентябре в России ожидаются перебои с поставками бензина, сообщило в пятницу, 1 августа, агентство Reuters со ссылкой на участников топливного рынка. Цены на бензин в РФ продолжают расти вопреки введенному запрету на экспорт, а в августе к подорожанию продукта может добавиться угроза дефицита, говорится в публикации. «Будет очень сложно в августе-сентябре. Где-то может возникнуть локальный дефицит. Увидим что-то похожее на кризисы 2023 и 2021 года», — сказал один из собеседников агентства, уточнив, что цены могут начать снижаться в октябре, когда начнет падать спрос.

По мнению участников рынка, сезонный спрос на топливо остается высоким и введенного на август запрета на его вывоз недостаточно: объем экспортируемого товарного автобензина по сравнению с масштабами внутреннего потребления слишком мал, чтобы создать избыток предложения на российском рынке. Для этого потребуются дополнительные усилия регуляторов, чтобы уменьшить темпы подорожания и не допустить перебоев с обеспечением заправок, считают источники Reuters.

Для сдерживания роста оптовой стоимости бензина власти могут в очередной раз повысить норматив обязательной доли биржевых продаж для нефтепереработчиков, ограничить рост цен и скорректировать график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поврежденных ударами дронов, считает собеседник Reuters из неназванной нефтяной компании. «Рынок потребует сейчас полностью ручного управления», — сказал он, уточнив, что власти также «попросят помочь белорусов» с поставками автобензина.

Главная причина текущей нехватки бензина, по словам источников агентства, состоит в том, что частные сети АЗС в этом году не создали достаточных запасов на период высокого спроса, как это делали прежде. «Сейчас производство примерно на обычном уровне для лета. Реализация тоже в пределах ожиданий — рост примерно на 3%, где-то — до 5%. В основном частники без запасов и покупают по текущим потребностям, отсюда повышенный спрос», — объясняет источник в нефтяной компании.

Частники зимой и весной, в период низких цен, не покупали бензин впрок из-за резко подорожавших в этом году кредитов. Еще одной причиной роста спроса на бензин, по мнению участников розничного рынка, могли стать частые задержки авиарейсов в аэропортах.

Объемы производства топлива в России достоверно неизвестны. Еще в 2024 году, после налетов БПЛА на нефтезаводы, власти страны засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем — и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепераработки в РФ откатились к 12-летним минимумам — 269,9 млн тонн.