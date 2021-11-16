В Азербайджане выявлено еще 2 015 случаев заражения коронавирусом, 2 178 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 563 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 525 838 человек вылечились, 7 502 скончались, число активных больных – 30 600.

За прошедшие сутки проведено 13 035 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 380 154 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 287 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 5 992, вторую дозу получили 9 625, бустерную дозу – 23 670 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 132 050, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 028 482, вторую дозу получили 4 490 360, бустерную дозу – 613 208 человек.