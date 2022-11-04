В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, 47 человек вылечились, 2 скончались.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 201 человек вылечились, 9953 человек скончались, число активных больных — 315.

За прошедшие сутки проведено 1 935 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 329 356 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 379 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 78, вторую дозу получили 69 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 207, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 25 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 912 976, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 435, вторую дозу получили 4 871 815 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 387 568, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 263 158 человек.