За некоторые свои заявления Айвазян уже получал по башке от Пашиняна — депутат

У Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой. Об этом во время правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, по сути, как отмечает Радио Свобода, намекнув на то, что после ожидаемого возобновления транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном официальный Ереван заинтересован в том, чтобы была открыта граница с Турцией.

В то же время глава МИД подчеркнул, что переговоры об открытии армяно-турецкой границы в настоящее время с Турцией не ведутся.

«Турция под давлением международного сообщества должна постепенно вернуться к нормальному процессу, и прежде всего речь идет о том, что больше нет причин для блокады Армении. Как вы знаете, блокада, закрытие границы было обусловлено статус-кво в «Арцахе» (закавычено нами – ред.), который был изменен в результате применения силы, и у Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой. На данный момент никакого процесса нет, но Армения и наша дипломатия будут прилагать действенные усилия для того, чтобы сделать наше ближайшее окружение благоприятным для укрепления безопасности Армении», — сказал Айвазян.

Министр также прокомментировал азербайджано-турецкие военные учения в Карсе, отметив, что любые военные учения дают повод для беспокойства.

«Любые военные учения дают повод для беспокойства, и мы, с одной стороны, видим подобные проявления, с другой — идущие из Турции различные месседжи», — отметил он.

Айвазян считает, что в дипломатии принято доносить месседжами определенные посылы. Но, учитывая фактор Турции, пришло время руководствоваться не месседжами и посланиями, а в первую очередь, действиями.

В целом, весьма интересно. Ведь Айвазян после своего появления в правительстве пытался играть роль эдакого ястреба – постоянно делал резкие заявления, как будто не осознавая факта проигрыша Армении в войне, съездил «с официальным визитом» в Карабах, вызвав жесткую реакцию Баку. Что же значат теперешние его полупримиренческие полунамеки? Пашинян «постучал по голове» и призвал быть поадекватнее сложившейся ситуации?

Кстати, ведь и Турция может поставить условие Армении, что полноценного открытия границ можно ждать только в случае, если Ереван будет в полной мере соблюдать условия ТСЗ, то есть относиться к зоне под контролем российских миротворцев как к части Азербайджана.

Эти выступления прокомментировал # политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не совсем человек из команды Пашиняна. Скорее всего, он временный человек и уйдет по любому. Либо когда укрепит свою власть Пашинян, либо когда к власти придет оппозиция. Поэтому Айвазян больше озабочен собственным пиаром, а не реальными международными проблемами страны. Как писали армянские СМИ, за некоторые свои заявления, в том числе и по Турции, Айвазян уже получал по башке от Пашиняна.

Его нынешнее заявление о том, что у Турции уже нет препятствий для открытия границы с Арменией, поскольку прежние ее требования, связанные с деоккупацией азербайджанских территорий, по факту реализованы — является риторикой. Даже если нет политических препятствий, для открытия границы должен быть осуществлен целый ряд действий и согласований, включая приведение в порядок железнодорожных путей, согласование порядка пересечения границы, таможенного и пограничного контроля, взаиморасчетов, использование локомотивов и подвижного состава и пр. Есть и другие проблемы, например, отсутствие дипломатических представителей и неурегулированность визового режима.

Вдобавок, власти Армении объявили нелепые санкции в отношении товаров из Турции, а дороги через Азербайджан и Грузию все еще заблокированы. Что же будет перевозиться по железной дороге и автотранспортом в таком случае в Армению и из Армении? Так что, никакой необходимости в давлении на Турцию для открытия границы нет, да и никто такое давление оказать не в силах.

Просто Айвазяну и другим армянским политикам необходимо «включить мозги» и перестать вместо конкретного решения застарелых проблем заниматься пропагандистской ерундой.

Это же касается совместных военных учений Азербайджана и Турции. Разве аналогичные армяно-российские военные учения не проводятся вблизи границ Турции и Азербайджана? Стоит ли в этой связи Айвазяну бурчать и выражать беспокойство, на которое, впрочем, никто не обратил внимания?