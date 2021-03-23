За недопоставку вакцин ЕС намерен применить юридические меры против AstraZeneca

Евросоюз вынужден прибегнуть к юридическим действиям, включая ограничения экспорта, против AstraZeneca за недопоставку вакцины. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

«Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации, поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее», — подчеркнул Шефчович, отметив, что эти меры включают, в частности, «пропорциональные ограничения экспорта».

По словам Шефчовича, Евросоюз с декабря 2020 года получил порядка 70 млн доз вакцин вместо гарантированных по контрактам 180 млн доз.

«Компании [производители] давали нам четкие гарантии, твердые обещания, однако к настоящему моменту мы получили лишь около 70 млн доз вакцин вместо 180 млн», — отметил он, подчеркнув, что из полученных 70 млн доз 27 государств ЕС смогли использовать 52 млн доз.

«Это не цифры. Это жизни людей», — заключил Шефчович.