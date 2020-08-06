За месяц Хафтару передано 110 самолетов с оружием и техникой

Правительственные силы Ливии фиксируют активное передвижение отрядов наемников Халифы Хафтара на востоке страны.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил в четверг глава Высшего государственного совета Ливии Халид аль-Мишри по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Триполи.

По его словам, за последний месяц грузовые самолеты совершили до 110 рейсов для доставки оружия и техники противникам Триполи.

Аль-Мишри рассказал, что обсудил с Чавушоглу актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе борьбу с нелегальной миграцией, пути расширения торговых отношений с Турцией, а также политическое урегулирование кризиса в Ливии.

«Позиция Ливии и Турции по переговорному процессу едина. Обе страны поддерживают политический путь урегулирования, однако обладают всеми возможностями для военного решения»,- сказал Аль-Мишри.