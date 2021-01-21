За ковидный год в Азербайджане выросла статистика сборов по обязательному страхованию недвижимости

«Воскресшая» под занавес позапрошлого года практика страхования недвижимости принесла неожиданные дивиденды. Согласно отчетности Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) сборы в этом сегменте страхового рынка увеличились.

За 11 месяцев 2020 года сборы по обязательному страхованию недвижимости составили 38,6 млн. манатов, информирует профильная структура. По сравнению с отчетными месяцами минувшего года показатель вырос на 6,5 млн. манатов. При этом выплаты в сегменте страхования недвижимости составили 3,7 млн. манатов.

АСА информирует, что за 10 месяцев прошлого года пять страховых компаний, отличающихся активностью на страховом рынке, подписали 149 тыс. 478 договоров по обязательному страхованию недвижимости, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года больше в 3 раза. Текущие данные о возросших поступлениях в минувшем ковидном году наводят на вопрос – кого заинтересовало страхование недвижимости в условиях снижения доходов и ковидных ограничений?

Широкий резонанс вокруг этой темы и муссируемые с подачи определенных кругов административные санкции сопровождались ажиотажем среди населения в конце позапрошлого и начале прошлого года. Тогда с подачи страховых компаний вдруг вспомнили про действующий в стране, начиная с 2011 года закон «Об обязательных видах страхования». В рамках этого закона обязательное страхование недвижимости существовало в стране на тот момент уже восемь лет, но про него даже не вспоминали.

За уклонение от этого страхования в Кодексе административных правонарушений ст. 469 были предусмотрены штрафы для физических лиц в размере 30 манатов, 80 манатов — для должностных лиц и 200 манатов – для юридических лиц. Впрочем, о штрафах тоже никто не припоминал, пока местные СК не решили на этом заработать, подняв из-под многолетней пыли подзабытый документ. Под конец позапрошлого года страховые компании принялись рассылать уведомления гражданам, можно сказать, угрожающего характера, ссылаясь на требования Бюро обязательного страхования и соответствующую статью Кодекса административных правонарушений.

Мол, застрахуйте свою недвижимость, иначе вас оштрафуют. В принципе, они правы, поскольку такой закон существует, и люди обязаны страховать недвижимость. Однако заниматься подобной рассылкой страховщики не имели ровно никакого права, поскольку административное взыскание и контроль над соблюдением закона находится в компетенции органов исполнительной власти, а не страховых компаний. Иными словами, имеющие эти полномочия органы исполнительной власти ничего не делали, а вот страховой бизнес суетился с утроенной силой.

Под прессингом страховых компаний иные граждане решились застраховать свои квадратные метры. Процесс сдвинулся с мертвой точки и обращения в страховые компании от граждан поступали в первые месяцы минувшего года. При этом сколько-нибудь серьезной тенденции роста желающих застраховать имущество в сегменте владельцев квартир, скажем честно, не наблюдалось. И это понятно, поскольку рычагов принуждения к получению страхового полиса попросту не было. А если заставить невозможно, кто же станет платить за «кота в мешке» кровные 50 манатов?

Ведь если вспомнить историю «воскрешения» обязательного страхования недвижимости, СК красочно описывали штрафы, но полноценной информации о правах и обязанностях сторон практически не было, а значит, стимулом для получения страхового полиса были административные санкции. Но санкции в виде штрафов в минувшем году не применялись. Действенных рычагов воздействия на граждан в местной практике тоже не было, т.е. людей пугали административным взысканием за отсутствие полиса обязательного страхования недвижимости, но как заработают штрафные санкции — неизвестно. Вот они и не работали. В этой связи реалии роста взносов по обязательному страхованию недвижимости в условиях пандемии – когда про страхование простые граждане, можно сказать, успели позабыть, вызывает вопросы.

Сложно представить, что на отведенные для выхода из дома три часа разрешения люди обивали пороги страховых компаний. К тому же доходы населения в истекшем году явно не прибавились, а значит, и желание платить за страховку не росло. Вполне возможно, что статистика сборов по обязательному страхованию недвижимости выросла за счет юридических и должностных лиц, поскольку рычаги воздействия в этой сфере могут быть свои, специфические.