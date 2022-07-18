Президент России Владимир Путин едет в Тегеран, поскольку по очередности именно там должна состояться встреча российского лидера с главами Турции и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Встреча весьма и весьма важна, актуальна. Кроме того, это хорошая возможность обсудить региональные, международные проблемы с упомянутыми главами государств. Именно поэтому она проходит в Тегеране», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом.

Кроме того, российский лидер встретится с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, которого в последний раз видел в 2015 году.

Иран станет третьей страной, которую посетит Путин после вторжения России в Украину.

Ранее в СМИ появились публикации, что Путин будет просить в Иране беспилотники, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан сказал, что Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники. «У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт сторон», — заявил он.

Однако, как сообщает CNN, российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала военный аэродром Кашан в Иране, чтобы осмотреть беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поставки которых Москва обсуждает с Тегераном. Представители России изучали иранские беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые можно оснастить высокоточными ракетами, рассказали собеседники CNN.