Южный Кавказ + 3 окружающие державы: насколько реален подобный союз?

Президенты Азербайджана и Турции выступили с инициативой о создании новой платформы с участием стран региона. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита последнего в Азербайджан.

По словам Алиева, на данный момент существуют форматы сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, Азербайджан-Иран-Россия и Турция-Россия-Иран. «Мы можем представить все эти платформы как единую платформу. Если власти Армении сделали правильный вывод из войны, откажутся от необоснованных претензий и будут смотреть в будущее, в этом случае они тоже смогут занять свое место в платформе. Мы открыты для этого», — заявил Алиев.

Заявление сделал также президент Турции. Эрдоган приветствует идею создания новой платформы. «Мы можем создать платформу, в которой могут участвовать шесть стран региона. Конечно, региональный мир повлечет за собой множество обязательств и ответственности в плане политики, инфраструктуры и инвестиций», — заявил Эрдоган.

Возникает много вопросов, самый главный из которых – насколько возможен, реален, и жизнеспособен такой проект сотрудничества шести государств (три страны Кавказа + РФ, Турция, Иран)? При каких условиях это осуществимо? Это было бы просто здорово для всех жителей региона, но готовы ли будут к такому политики?

Эти моменты прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Инициатива эта, конечно, важная, и она опирается на уже существующий опыт взаимодействия между государствами. В частности, и президенты на этом остановились, существует формат взаимодействия Азербайджан-Турция-Грузия, Россия-Азербайджан-Иран, и вот в последние годы достаточно четко определился формат сотрудничества Азербайджан-Россия-Турция. И, кстати говоря, есть еще один внерегиональный формат Турция-Азербайджан-Туркменистан. Очень плодотворные форматы, они основываются на проектах, которые здесь реализовываются. Это Баку-Тбилиси-Карс – очень важный проект, связывающий три государства – Азербайджан, Грузию и Турцию. Проект Север-Юг связывает Россию, Азербайджан и Иран. Различные энергетические проекты, которые связывают Каспийское море с Черным и Средиземным морями – интерес к участию в них проявляет Туркменистан.

Эти проекты пересекающиеся. Например, Баку-Тбилиси-Карс в последнее время используется достаточно интенсивно российской стороной. Россия осуществляет транспортировку ряда своих грузов в турецком направлении, именно используя эту железнодорожную инфраструктуру. Иран отправляет часть своих грузов в направлении Черного моря, Турции также по БТК.

А Трехстороннее заявление (ТСЗ) о прекращении огня предусматривает создание еще одного транспортного коридора, ранее действовавшего – через территорию Азербайджана, дальше армянский Мегри, затем Нахчыван, и в Турцию. Это очень важная линия сообщения, которая выгодна России, Азербайджану, Турции, поскольку позволяет доставлять грузы в кратчайшие сроки, и через наиболее эффективный маршрут из Турции в Россию через азербайджанскую территорию.

Конечно, это экономическое взаимодействие предполагает тесные политические контакты, развитие политического диалога в этом регионе. Вот поэтому и идея о создании платформы по сотрудничеству очень актуальна, своевременна, и поддерживается многими государствами. Тут надо еще отметить, что президент Грузии сразу после подписания ТСЗ, 10 ноября в позитивном ключе оценила его, в том числе с точки зрения перспектив для Грузии. Вот это очень позитивные сигналы, которые свидетельствуют о том, что в регионе формируется новая реальность.

И конечно Армения может в этой реальности участвовать. Но после того, как она откажется от своих деструктивных планов, территориальных притязаний к соседям, от тех реваншистских идей, которые сегодня часто слышны в Ереване. Если Армения найдет силу воли отказаться от прежней политики, конечно, она может извлечь свои дивиденды, выгоду от этой новой ситуации.

Честно сказать, у меня мало надежд на реализацию этой платформы. Мы видим всё, что происходит в Армении, и это печальная картина. Не только потому что там длительный кризис, а потому что мышление, подходы не меняются. Более того, они ужесточаются. Вот эти закостенелые, дремучие подходы, основанные на пещерном национализме, конечно, далеко эту страну не продвинут.

Но, как говорится, надежда умирает последней. Азербайджан и Турция свой ход сделали в этой новой партии, новой геополитической игре. И надо сказать, что прямо или косвенно это предложение поддержали все региональные участники. И Иран, во время недавнего визита туда главы МИД АР выразил готовность участвовать в процессе восстановления Карабаха, в развитии диалога в регионе. Единственный, кто остался глух и слеп, это армянская сторона. Опять же, у Армении все еще остаются шансы трезво взглянуть на происходящее и присоединиться к этому диалогу. Вечно игнорировать складывающиеся сейчас реалии не получится, и рано или поздно в Армении тоже поймут, что надо начинать изменения, и прежде всего с себя.