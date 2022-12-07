Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, заявило, что Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка $1,5 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Сеул запросил у Вашингтона 18 вертолетов, а также оборудование, включающее защищенные радиостанции, системы радиолокационного предупреждения, транспондеры и системы распознавания и другую технику. В стоимость также входят логистические услуги и обслуживание данных машин.

В агентстве подчеркнули, что сделка по продаже может послужить реализации целей внешней политики и нацбезопасности Штатов путем укрепления безопасности ведущего союзника.