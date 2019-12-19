Юрий Александров: «Бакинская публика мне напоминает питерскую»

В Баку завершаются гастроли Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

Сегодня коллектив представит заключительное представление — грандиозный Гала-концерт солистов и оркестра театра, который пройдет в Русском драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина, А. Алябьева, Дж. Верди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло и других.

Накануне в Азербайджанском театре оперы и балета публике были представлены два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова: оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе и «Фауст» Шарля Гуно.

Юрий Александров – художественный руководитель театра, Народный артист России, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», обладатель правительственных премий «За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства».

В интервью # он признался, что испытывает большую радость в связи с тем, что его родной театр приехал, как он выразился, в «замечательный город Баку»:

«Бакинская публика мне напоминает питерскую: в зале сидят интеллигентные, вдумчивые, культурные люди. Мы чувствуем отдачу зала, здесь невероятно приятно работать. Первые два дня гастролей были удивительными и очень теплыми. Мы сыграли сказку для взрослых «Искатели жемчуга» и показали более жесткий, смысловой современный театр – оперу «Фауст». Нам хотелось показать весь диапазон работы нашего театра, насколько это было возможно в рамках гастролей. Настроение – отличное и пребывание в Баку накануне Нового года сыграло в этом большую роль», — заявил Александров.

Юрий Александров – один из немногих режиссеров, равно востребованных как в России, так и за рубежом. Его постановкам аплодировали зрители США, Италии, Турции, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Сербии, Беларуси, Казахстана.

Он единственный из российских оперных режиссеров, чьи спектакли шли на самых престижных сценах мира: Арена ди Верона, Метрополитен Опера, театр Ла Скала.

Бакинская публика восторженно принимает российских гастролеров. Так, опера «Фауст» Шарля Гуно в современном экспрессивном спектакле Юрия Александрова поднимает вечные философские проблемы, размышляет о природе любви и противостоянии ада с раем. Данная постановка была удостоена Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший музыкальный спектакль» и является одной из самых пронзительных работ режиссера.

Сюжет шедевра французской классики российский режиссер переносит в застенки психиатрической лечебницы. В спектакле с оригинальной контрастной сценографией Вячеслава Окунева была поднята такая актуальная проблема, как контроль над человеческим разумом. Дирижером спектакля выступил Максим Вальков.

Помимо этого, режиссер поменял некоторые сцены местами, например, каватина Валентина звучит во втором акте спектакля, а Вальпургиева ночь осталась без балетного номера.

Оригинальная сценография Вячеслава Окунева с контрастной цветовой гаммой, в которой доминируют серый, белый и красный цвета, переносит зрителя в мрачный современный мир. Невероятно динамичный спектакль: из кабинета врача герои переносятся в старомодную скромную квартирку Маргариты. Расположенные крест-накрест занавеси делят сценическое пространство пополам, а если нужно — на три или четыре части.

Роль импозантного врача – Мефистофеля исполнил Юрий Борщев. В роли Фауста блистал Сергей Алещенко, а Маргариту на бакинской сцене исполнила Валентина Феденева.

Любовный дуэт Фауст и Маргарита поют в шлемах с проводами, пока Мефистофель изучает электрические мозговые импульсы. Свет в зале приглушен, а светодиодные экраны на заднем плане сцены великолепно дополняли и оживляли декорации. Все оборудование – свет, звук, декорации было доставлено в Баку из Санкт-Петербурга, благодаря чему наш зритель смог увидеть обе постановки в оригинальном варианте.