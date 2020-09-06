Юлия Навальная ответила отказом на предложение Леонида Рошаля

Супруга Алексея Навального, Юлия, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля вместе с германскими коллегами создать экспертную группу для установления причины состояния оппозиционного политика.

«Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС (фосфороорганические соединения), и в Омске об этом прекрасно знали», — написала Юлия Навальная в соцсети Instagram. «Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках», — добавила она.

Кроме того, супруга Алексея Навального затронула тему разницы отношения к пациентам и защите их личных данным в России и Германии. «Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы», — написала Юлия Навальная.

По мнению супруги отравленного ядом «Новичок» оппозиционера, в нынешней ситуации Леонид Рошаль выступает «не как врач, а как голос государства» и хочет не помочь больному, а «выведать информацию и выслужиться». (DW)