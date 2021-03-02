YouTube повторно заблокировал аккаунт адвоката Трампа Джулиани

Видеохостинг YouTube временно заблокировал действие учетной записи Рудольфа Джулиани — личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Об этом представитель хостинга сообщил в понедельник агентству Bloomberg.

«Мы удалили контент с канала Рудольфа Джулиани за нарушение нашей политики продаж регулируемых товаров, которая запрещает контент, призывающий к употреблению никотина, и за нарушение нашей политики обеспечения честности президентских выборов», — приводит агентство слова представителя YouTube.

Отмечается, что канал Джулиани заблокирован на две недели. При повторном, третьем, нарушении в течение 90 дней он может быть заблокирован бессрочно.