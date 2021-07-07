YARAT Фильм Клуб возобновляет свою деятельность, которая была прервана в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и вслед за документальным фильмом молодого режиссера Вафы Мамедовой «О той весне», порадует киноманов новым сеансом.

14 июля в Проектном пространстве ARTIM в Ичеришехер в рамках проекта YARAT Фильм Клуб зрителям будет представлена картина «Мертвец» (1995) Джима Джармуша. Лента будет демонстрироваться на английском языке с aзербайджанскими субтитрами. Вход на сеанс – свободный, но с пометкой 16+.

Как сообщает #, фильм будет представлен в рамках проходящей коллективной выставки «Не беги! То, что ты видишь всего лишь мираж…», которая открылась в ARTIM в апреле, и завершит свою работу в августе.

В экспозиции представлены работы Агиля Абдуллаева, Наргиз Aскеровой, Катерины Борцовой, Руслана Гулиева, Адама Панчука, Лены Скрипкиной и Елизаветы Залиевой. Название выставки является адаптацией выдержки из поэмы Низами Гянджеви и основано на феномене «Фата Моргана».

Помимо этого, YARAT готовит сюрприз для жителей Гянджи, куда в ближайшее время отправится коллективная выставка «Туманы превратились в эпопею в голове моей».

«Во время 44-х дневной Отечественной войны город Гянджа был одним из эпицентров военных преступлений армянских агрессоров против мирного населения», — напоминают организаторы.

Данная выставка посвящена Победе азербайджанского народа в освободительной войне.

Проект YARAT раскрывает суть многолетнего карабахского конфликта, анализирует его последствия. Выставка пробуждает в памяти травмирующие воспоминания, подробности войны и политических конфликтов. В основе экспозиции острые темы представлены как отражение всех этапов сложного пути к миру в регионе. Одновременно с этим выставка анализирует историю, оценивает разные периоды и эпизоды, ранее подвергавшиеся лишь предвзятой оценке, документирует степень деформации общественного мнения и ущерб, нанесенный в результате многолетней оккупации.

Представленные на выставке работы созданы авторами, безусловно, посвященными в последствия военных конфликтов и политических кризисов, и исследуют национальный контекст, поднимая вопросы универсального, транснационального характера.

Название выставки навеяно строчкой из песни «Родина лучше», написанной на слова азербайджанского поэта Алиаги Вахида и исполненной шехидом Худаяром Юсифзаде, прапорщиком, отдавшим свою жизнь за освобождение Родины. Песня также является частью инсталляции художника Рашада Алекперова, представленной на выставке.

Среди других участников выставки – известные фотографы Мирнаиб Гасаноглы, Ильгар Джафаров, Олег Литвин, Али Рза, Шахвалад Эйвазов, и др.

Экспозиция в Гяндже откроется в Центре Мехсети Гянджеви 8 июля, в 15:00. Выставка продлится до 25 сентября, вход – свободный для всех желающих.