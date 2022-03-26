Вкусно поесть любит каждый, а время, силы и желание готовить есть не у всех. Многим проще заплатить, но приходя в ресторан, покупая фаст-фуд в ларьке, или заказывая доставку еды на дом, приходится полагаться на добросовестность изготовителя.

Доставка еды в нашем городе стала особенно популярной в пандемию. Не надо никуда идти, приготовят и принесут сами. Но, вот что. Предложений в соцсетях много – одно заманчивее другого. Все объекты общепита должны проверять на предмет соблюдения санитарных и других требований, но полагаться на это особо не стоит. Некоторые дорожат каждым клиентом и отвечают за свой продукт. Однако на рынке немало и недобросовестных компаний, нарвавшись на которые можно не только выбросить деньги на ветер, но и нанести ущерб здоровью.

Есть вполне безопасные блюда, а есть те, которые заказывать рискованно, и к таким относятся в частности суши и роллы. Это полезная еда, популярная во всем мире. Но если при приготовлении использовались некачественные морепродукты, велика вероятность пищевого отравления. Считается, что и рис может спровоцировать отравление, если его в отваренном виде хранили в ненадлежащих условиях. Потому рекомендуется приобретать суши и роллы только в проверенных местах.

Жительница столицы Самира Исмайлова до недавнего времени часто заказывала суши на дом, чтобы порадовать себя и домашних.

«У нас в семье их любят все, и обычно мы заказывали их в одном и том же месте по цене 21 манат за 8 штук. Качество всегда было на высоте, но удовольствие не из дешевых. Увидев в интернете более заманчивое предложение, я решила сэкономить. Суши сет из 42 штук стоил 23 маната. На вид выглядели прилично, а вот вкус был не очень. В тот же вечер у сыновей началась рвота и диарея, при этом купировать рвотные позывы не получалось. Температура подскочила до 39 градусов. Мне пришлось обегать ближайшие окрестности в поисках открытой в позднее время аптеки. Утром стало плохо моей престарелой маме, а потом и мне», – рассказала она.

О случившемся женщина написала в ресторан, откуда доставили заказ. По ее словам, никто и не удивился, извинились, вернули деньги. Но на лечение, как говорит Исмайлова, у нее ушло раз в пять больше. Лечились дома, потому вопрос оплаты лечения и не поднимался.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюб Гусейнов отметил в беседе с #, что покупка суши и роллов как русская рулетка. Кому как повезет.

«Они могут стать причиной серьезного отравления. Суши готовят из рыбы, а рыба входит в список продуктов, которые имеют большие риски. Те, кто занимаются изготовлением и реализацией суши, должны обеспечить их безопасность, нести ответственность за качество предоставляемой ими продукции. За этим должно следить Агентство продовольственной безопасности», – подчеркивает эксперт.

Употребление некоторых продуктов связано с повышенным риском пищевого отравления. Речь в частности о рыбе, грибах. Если потребитель не знает, откуда поступает сырье, насколько оно свежее, как хранится, лучше блюда с такими ингредиентами не заказывать, особенно по интернету, советует он.

«Если человек отравился заказанной едой, то должен звонить на горячую линию Агентства продовольственной безопасности 1003. Он может рассчитывать на компенсацию, если у него будут доказательства. Для этого ему нужно обратиться в суд. Но у нас, к сожалению, мало кто из потребителей готов обращаться в суды по таким вопросам», – отметил Гусейнов.

По его словам, потребители могут на сайте Агентства продовольственной безопасности проверить, зарегистрирован ли там объект общепита.

Юрист Эльчин Гамбаров отметил, что в зависимости от последствий отравления гражданин может решить, обратиться с жалобой в уголовном порядке или в гражданском порядке. Если последствия тяжелые, то виновных должны привлечь к уголовной ответственности.

«Такие случаи не редкость, вспомним отравления контрафактным алкоголем со смертельным исходом. Виновные понесли наказание в виде лишения свободы. Если последствия отравления не тяжелые, гражданин, – как говорит юрист, – может подать иск. Действующий механизм в нашем законодательстве есть. Потерпевшему могут быть компенсированы затраты на лечение, а также упущенная прибыль из-за плохого самочувствия».