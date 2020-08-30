Японцы считают, что следующим премьером должен быть экс-министр обороны

Большинство японцев считает кандидатуру бывшего министра обороны Сигэру Исибы наиболее подходящей на пост следующего премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в воскресенье агентством Kyodo.

Исибу поддержали 34,3% опрошенных. На втором месте по популярности с результатом 14,3% оказался генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Третье место занял министр обороны Таро Коно (13,6%). При этом почти половина японцев (48%) готова на следующих выборах в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года проголосовать за правящую сейчас Либерально-демократическую партию (ЛДП). (ТАСС)