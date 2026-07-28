Более 370 жителей японской префектуры Миядзаки подали коллективный иск с требованием запретить на расположенной там базе ВВС страны Нютабару полеты новейших боевых самолетов F-35B ночью и ранним утром. Они также добиваются от государства выплаты компенсации за ущерб от шума.

Боевые самолеты пятого поколения F-35B предназначены для оснащения двух японских легких авианосцев, которые сейчас проходят модернизацию. На базе Нютабару сейчас находятся 8 таких истребителей, однако затем их число будет доведено до 42. Организаторы судебного иска особенно жалуются на шум при отработке вертикальной посадки F-35B на предполагаемую палубу авианосца.

В 2017 году такой же иск был уже подан в окружной суд города Миядзаки, который постановил выплатить местным жителям компенсацию в размере более 200 млн иен (свыше $1,2 млн по текущему курсу). Однако все судебные инстанции последовательно отклонили требование о прекращении полетов.

ВВС Японии сейчас имеют 55 самолетов F-35 двух модификаций — для обычных аэродромов и авианосцев, которые частично закупаются в США и частично собираются в стране. В общей сложности Токио будет иметь 147 таких истребителей — больше, чем любой другой союзник Вашингтона.